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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.09.2022 14:52
***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişk


***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFTCMD92230 ISIN Kodlu Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni itfa bildirimi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 07.04.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,70342
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCMD92230
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 25.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95508
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.09.2022
Kayıt Tarihi 26.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviy
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Riyal 4,9060 4,9306 % 0,39  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.639 9,98  
Altın Gr. 974 974 8,42  
Cumhuriyet 6.566 6.665 -7,00  
Tam 6.606 6.684 8,00  
Yarım 3.214 3.268 5,00  
Çeyrek 1.612 1.634 2,00  
Gümüş.Ons 18,33 18,36 -0,04  
Gümüş Gr. 10,90 10,92 0,00  
B. Petrol 86,17 86,17 1,30  
Seans Raporu 16:17
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