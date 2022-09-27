***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMD92230 ISIN Kodlu Bono İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaDüzeltme Nedeni itfa bildirimiYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 07.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 27.09.2022Vade (Gün Sayısı) 63Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,70342Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 30,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCMD92230Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95508Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.09.2022Kayıt Tarihi 26.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviy