***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFTCMD22351 ISIN Kodlu Bono İhracı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 950.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 29.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.02.2023Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,53589Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,92Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCMD22351Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 21.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 24.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,93865Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.02.2023Kayıt Tarihi 10.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings LTD A- 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar24/10/2022 tarihinde 950.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 13/02/2023 vade sonu tarihli 100.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073672BIST