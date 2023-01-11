***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings LTD A- 08.08.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar05/10/2022 tarihinde 700.000.000 TL ihraç tavanı dahilinde tahvil/finansman bonosu ihraç belgesi kapsamında 11/01/2023 vade sonu tarihli 25.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı itfamız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100333BIST