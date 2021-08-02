***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2021 12:54
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TACİRLER HOLDİNG A.Ş. 43.335.833,33 TRY 24,76
MEHMET TACİR 39.812.500,00 TRY 22,75
HAMDİ TACİR 41.562.500,00 TRY 23,75
ALAETTİN TACİR 38.039.166,67 TRY 21,74
AHMET TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
HALİT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
İSMET YAZICI 1.750.000,00 TRY 1,00
MURAT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
ATİLLA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
SERKAN TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
MUSTAFA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
TOPLAM 175.000.000,00 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954108
BIST
15:071.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
15:078,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0882
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
15:079,9280
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,1085
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
15:07485,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -6,74
|Açılış
|: 485,50
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,28
BIST En Aktif Hisseler15:05
|IDGYO
|3,30
|74.255.976
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.275.763
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.037.075
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.408.769
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.164.763
|% -9,97
|
|KARYE
|9,94
|72.705.807
|% -8,81
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|603.759.136
|% 0,47
|
|ASELS
|15,94
|554.224.151
|% 2,77
|
|THYAO
|12,91
|417.480.101
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,44
|376.620.681
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,44
|376.620.681
|% 2,09
|
|KARSN
|4,21
|622.823.473
|% -7,88
|
|ODAS
|1,32
|187.603.207
|% -1,07
|
|EKGYO
|1,82
|248.252.957
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,31
|94.715.043
|% -0,76
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3413
|8,3463
|% -1,09
|
|Euro
|9,8949
|9,9472
|% -0,89
|
|Sterlin
|11,5721
|11,6301
|% -1,06
|
|Frank
|9,1883
|9,2437
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% -0,99
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-44,34
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,45
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|