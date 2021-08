***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TACİRLER HOLDİNG A.Ş. 43.335.833,33 TRY 24,76MEHMET TACİR 39.812.500,00 TRY 22,75HAMDİ TACİR 41.562.500,00 TRY 23,75ALAETTİN TACİR 38.039.166,67 TRY 21,74AHMET TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00HALİT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00İSMET YAZICI 1.750.000,00 TRY 1,00MURAT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00ATİLLA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00SERKAN TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00MUSTAFA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00TOPLAM 175.000.000,00 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954108BIST