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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2021 12:54



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 175.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TACİRLER HOLDİNG A.Ş. 43.335.833,33 TRY 24,76
MEHMET TACİR 39.812.500,00 TRY 22,75
HAMDİ TACİR 41.562.500,00 TRY 23,75
ALAETTİN TACİR 38.039.166,67 TRY 21,74
AHMET TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
HALİT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
İSMET YAZICI 1.750.000,00 TRY 1,00
MURAT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
ATİLLA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
SERKAN TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
MUSTAFA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
TOPLAM 175.000.000,00 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954108


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Tam 3.206 3.287 -44,34  
Yarım 1.550 1.590 -21,45  
Çeyrek 777 795 -10,72  
Gümüş.Ons 25,42 25,44 -0,07  
Gümüş Gr. 6,83 6,85 -0,08  
B. Petrol 74,50 74,50 -0,91  
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