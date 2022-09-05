***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 15:37
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ PORTFÖY YÖNETİMİ 8500000 8425000 TRY 99,12 BAĞLI ORTAKLIK
BULL TEKNOLOJİ VE ARGE ANONİM ŞİRKETİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 100000 20000 TRY 20 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060155
BIST
17:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 135,68
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.359
En Düşük
3.248
17:0518,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:0518,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:051.003,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.003,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:03
|KRDMD
|12,88
|2.737.499.177
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.509.321
|% 9,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.165.421.365
|% 9,98
|
|VKING
|6,95
|2.554.556
|% 9,97
|
|PETUN
|34,64
|40.115.575
|% 9,97
|
|MTRKS
|42,78
|51.071.088
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.284.489
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,90
|76.108.891
|% -8,78
|
|MOBTL
|2,29
|200.353.969
|% -6,15
|
|EGGUB
|72,75
|102.805.923
|% -5,21
|
|YKBNK
|8,25
|9.760.733.273
|% 5,63
|
|THYAO
|74,90
|7.667.842.398
|% 4,32
|
|EREGL
|30,98
|7.522.564.016
|% 9,94
|
|GARAN
|25,84
|6.273.904.716
|% 5,99
|
|AKBNK
|14,33
|6.165.421.365
|% 9,98
|
|YKBNK
|8,25
|9.760.733.273
|% 5,63
|
|EKGYO
|4,38
|4.210.099.376
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,33
|6.165.421.365
|% 9,98
|
|ISCTR
|9,61
|3.954.521.213
|% 8,71
|
|EREGL
|30,98
|7.522.564.016
|% 9,94
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2169
|18,2312
|% 0,17
|
|Euro
|18,0975
|18,1038
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9197
|21,0246
|% 0,14
|
|Frank
|18,5078
|18,6193
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8338
|4,8580
|% 0,14
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,59
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.760
|6.812
|47,00
|
|Yarım
|3.294
|3.331
|24,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,15
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,01
|
|B. Petrol
|96,64
|96,64
|3,62
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17EREGL
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 250, 244, 178 adet işlem
-
17:16SEKUR
Yüzde 9.89 oranında artışla 18.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 193, 741 adet işlem
-
17:15PRKME
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 912 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 170, 49 artarak (% 4.88 ) 3, 665
-
17:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, THYAO, EREGL