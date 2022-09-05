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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2022 15:37
***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ PORTFÖY YÖNETİMİ 8500000 8425000 TRY 99,12 BAĞLI ORTAKLIK
BULL TEKNOLOJİ VE ARGE ANONİM ŞİRKETİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 100000 20000 TRY 20 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060155


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:053.358
Değişim :  4,21% |  135,68
Açılış :  3.248  
Önceki Kapanış :  3.223  
En Yüksek
3.359 En Düşük
3.248
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 12,88 2.737.499.177 % 9,99  
ICBCT 7,93 33.509.321 % 9,99  
AKBNK 14,33 6.165.421.365 % 9,98  
VKING 6,95 2.554.556 % 9,97  
PETUN 34,64 40.115.575 % 9,97  
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17:03 Alış Satış %  
Dolar 18,2169 18,2312 % 0,17  
Euro 18,0975 18,1038 % -0,08  
Sterlin 20,9197 21,0246 % 0,14  
Frank 18,5078 18,6193 % 0,14  
Riyal 4,8338 4,8580 % 0,14  
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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.711 -1,59  
Altın Gr. 1.003 1.003 0,22  
Cumhuriyet 6.731 6.833 2,00  
Tam 6.760 6.812 47,00  
Yarım 3.294 3.331 24,00  
Çeyrek 1.652 1.665 12,00  
Gümüş.Ons 18,13 18,15 0,09  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 0,01  
B. Petrol 96,64 96,64 3,62  
Seans Raporu 17:03
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