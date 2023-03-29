***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2023 16:33
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TACİRLER HOLDİNG A.Ş. 43.335.833,33 TRY 24,76
MEHMET TACİR 39.812.500,00 TRY 22,75
ALAETTİN TACİR 38.039.166,67 TRY 21,74
AHMET TACİR 12.140.625,00 TRY 6,94
HALİT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
MURAT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
ATİLLA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
SERKAN TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
MUSTAFA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00
MEDİHA TACİR 10.390.625,00 TRY 5,94
RUBBİYE TACİR 10.390.625,00 TRY 5,94
BERRİN TACİR 10.390.625,00 TRY 5,94
SEVİL YAZICI 437.500,00 TRY 0,25
KEREM YAZICI 1.312.500,00 TRY 0,75
TOPLAM 175.000.000,00 TRY 100,00
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ PORTFÖY YÖNETİMİ 8500000 8425000 TRY 99,12 BAĞLI ORTAKLIK
BULL TEKNOLOJİ VE ARGE ANONİM ŞİRKETİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 100000 20000 TRY 20 BAĞLI ORTAKLIK
BULLTECH TEKNOLOJİ SATIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ÇEŞİTLİ MALLARIN TOPTAN TİCARETİ 50000 20000 TRY 40 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129410
BIST