***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TACİRLER HOLDİNG A.Ş. 43.335.833,33 TRY 24,76MEHMET TACİR 39.812.500,00 TRY 22,75ALAETTİN TACİR 38.039.166,67 TRY 21,74AHMET TACİR 12.140.625,00 TRY 6,94HALİT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00MURAT TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00ATİLLA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00SERKAN TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00MUSTAFA TACİR 1.750.000,00 TRY 1,00MEDİHA TACİR 10.390.625,00 TRY 5,94RUBBİYE TACİR 10.390.625,00 TRY 5,94BERRİN TACİR 10.390.625,00 TRY 5,94SEVİL YAZICI 437.500,00 TRY 0,25KEREM YAZICI 1.312.500,00 TRY 0,75TOPLAM 175.000.000,00 TRY 100,00Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ PORTFÖY YÖNETİMİ 8500000 8425000 TRY 99,12 BAĞLI ORTAKLIKBULL TEKNOLOJİ VE ARGE ANONİM ŞİRKETİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 100000 20000 TRY 20 BAĞLI ORTAKLIKBULLTECH TEKNOLOJİ SATIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ÇEŞİTLİ MALLARIN TOPTAN TİCARETİ 50000 20000 TRY 40 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129410BIST