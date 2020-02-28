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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28.02.2020 18:35
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***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
2583
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN      KARAR TARİHİ:28.02.2020   KARAR SAYISI :2583      TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 28.02.2020 tarih ve 2583 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,       A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 faaliyet dönemine ait Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,      B) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,      C) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.         Saygılarımızla,                                                                  
     TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
                                                                 Alaettin TACİR                                  Ahmet TACİR   
          Yönetim Kurulu Başkanı                       Yönetim Kurulu Üyesi
                                                                                                                                               İç Kontrolden Sorumlu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822977


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