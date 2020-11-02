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***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.11.2020 18:33
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/11/2020
Karar Sayısı
2748
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                            
 
 
SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN      KARAR TARİHİ:02.11.2020   KARAR SAYISI :2748      TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 02.11.2020 tarih ve 2748 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,       A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 1 Ocak  2020 – 30 Eylül 2020 faaliyet dönemine ait Finansal Tablolarının tarafımızca incelendiğini,      B) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,      C) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.         Saygılarımızla,                                                                  
     TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
                                                                       Alaettin TACİR                                     Ahmet TACİR   
               Yönetim Kurulu Başkanı                   Yönetim Kurulu Üyesi
                                                                                                                                               İç Kontrolden Sorumlu
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885508


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Çeyrek 820 839 12,42  
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