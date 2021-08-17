Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

17.08.2021 19:39



***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/08/2021
Karar Sayısı
2946
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                          
 
 
SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN      KARAR TARİHİ: 17.08.2021   KARAR SAYISI :2946      TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Yönetim Kurulumuzun 17.08.2021 tarih ve 2946 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan,       A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 faaliyet dönemine ait Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,      B) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,      C) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
beyan ederiz.         Saygılarımızla,                                                                  
     TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 
 
                                                                 Alaettin TACİR                                  Ahmet TACİR   
          Yönetim Kurulu Başkanı                       Yönetim Kurulu Üyesi
                                                                                                                                               İç Kontrolden Sorumlu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958818


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.462
Değişim :  0,44% |  6,44
Açılış :  1.454  
Önceki Kapanış :  1.455  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.450
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 6,50 29.807.602 % 9,98  
MANAS 19,28 8.157.503 % 9,98  
VBTYZ 26,48 200.151.628 % 9,97  
IZFAS 7,50 5.638.173 % 9,97  
VANGD 5,87 24.690.033 % 9,93  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4420 8,4436 % -0,12  
Euro 9,8984 9,9050 % -0,64  
Sterlin 11,5698 11,6278 % -0,84  
Frank 9,2052 9,2607 % -0,25  
Riyal 2,2464 2,2577 % -0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -4,26  
Altın Gr. 484 484 -1,51  
Cumhuriyet 3.224 3.272 -3,00  
Tam 3.200 3.281 -7,52  
Yarım 1.547 1.587 -3,64  
Çeyrek 776 793 -1,82  
Gümüş.Ons 23,61 23,65 -0,22  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,06  
B. Petrol 68,95 68,95 -0,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru