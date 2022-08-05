***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/08/2022Karar Sayısı3207Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLONUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 05.08.2022 KARAR SAYISI : 3207 TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIYönetim Kurulumuzun 05.08.2022 tarih ve 3207 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esasları çerçevesinde, Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 faaliyet dönemine ait Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, B) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, C) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığınıbeyan ederiz. Saygılarımızla,TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Alaettin TACİR Ahmet TACİRYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesiİç Kontrolden Sorumluhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052483BIST