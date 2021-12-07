***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TACTR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ticaret unvanının OTTO HOLDİNG A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 08/12/2021 tarihinden itibaren OTTO HOLDING olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981677BIST