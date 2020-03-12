***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [TACTR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince, 2019 yılı kotta kalma ücretini ödemeyen Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin uyarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827677BIST