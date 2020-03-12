***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
12.03.2020 18:01
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Kotasyon Yönergesinin 23. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince, 2019 yılı kotta kalma ücretini ödemeyen Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin uyarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827677
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0705
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:057,0029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -8,13
|Açılış
|: 318,53
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.179.569
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9210
|7,9608
|% -0,23
|
|Frank
|6,6283
|6,6682
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6737
|1,6821
|% 1,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|-56,28
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,49
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,88
|15,91
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,53
|33,53
|-2,26
|