***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.02.2021 18:57
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TACTR.E) payında 02/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 30/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906785
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|DZGYO
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|ETILR
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|6.382.204
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|VAKFN
|7,48
|17.750.071
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|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
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|AYCES
|82,55
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|PSDTC
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|SISE
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|ODAS
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|EKGYO
|2,44
|775.721.920
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|KARSN
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|GSDHO
|2,55
|520.628.058
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|YKBNK
|2,88
|531.319.991
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|7,1722
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|Euro
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|% -2,43
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|Sterlin
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|Frank
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|%
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|-59,54
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|Gümüş.Ons
|28,46
|28,49
|1,58
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