***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
07.02.2020 17:05
arı'nda işlem göreceğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
TAC TARIM URUNLERI XUTUM 10/02/2020
TAC TARIM URUNLERI XTUMY 10/02/2020
TAC TARIM URUNLERI XUSIN 10/02/2020
TAC TARIM URUNLERI XPGIP 10/02/2020
TAC TARIM URUNLERI XKOBI 10/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817663
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0542
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05305,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,79
|Açılış
|: 305,29
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.535.423
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|66.978.422
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.010
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.964.228
|% -14,99
|
|IZTAR
|3,12
|1.622.733
|% -6,87
|
|ROYAL
|2,07
|392.222
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.245.035
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|116.999.870
|% -5,68
|
|THYAO
|14,47
|1.167.313.557
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|731.561.654
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|522.663.175
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|444.224.629
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|414.709.389
|% 1,88
|
|GUSGR
|2,83
|731.561.654
|% 6,79
|
|IHLGM
|1,23
|315.799.565
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,93
|522.663.175
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.444.065
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|207.380.735
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8009
|7,8400
|% 1,09
|
|Frank
|6,1733
|6,2105
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6056
|1,6137
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|6,83
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,83
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|-0,55
|
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