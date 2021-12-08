***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [TACTR]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYAKIN İZLEME PAZARIŞirketin Eski UnvanıŞirketin Yeni UnvanıEski Bülten AdıYeni Bülten AdıEski KodTACTRYeni KodOTTOKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi03/01/2022AçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "OTTO HOLDİNG A.Ş." nin mevcut "TACTR" işlem kodu 03/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "OTTO" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982111BIST