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***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

31.03.2020 09:26
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***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/03/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
31/03/2020
Sıra Açma Saati
09:40
Açıklamalar

TACTR.E sırası şirketin finansal raporlarının (faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması sebebiyle bugün seans başından itibaren işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833481


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