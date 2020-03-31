***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
31.03.2020 09:26
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/03/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
31/03/2020
Sıra Açma Saati
09:40
Açıklamalar
TACTR.E sırası şirketin finansal raporlarının (faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması sebebiyle bugün seans başından itibaren işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833481
BIST
12:1589.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 1.663,55
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
89.212
12:156,5849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5601
12:157,2305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0313
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,2070
12:15340,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,49
|Açılış
|: 340,82
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
339,29
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|2.092.998
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|29.398.233
|% 9,97
|
|TIRE
|6,29
|9.308.242
|% 9,97
|
|GEDIK
|19,09
|6.263.883
|% 9,97
|
|SNKRN
|2,21
|916.129
|% 9,95
|
|OZRDN
|1,90
|41.998
|% -9,52
|
|MTRYO
|3,53
|3.624.548
|% -8,31
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|QNBFL
|106,50
|2.896.962
|% -4,91
|
|BURVA
|12,50
|4.951
|% -3,85
|
|GARAN
|8,26
|282.537.295
|% 2,74
|
|ECILC
|4,69
|280.876.481
|% 2,40
|
|THYAO
|9,04
|274.374.318
|% 3,67
|
|PGSUS
|33,14
|241.096.028
|% 6,56
|
|ASELS
|23,68
|207.371.520
|% 1,89
|
|IHLGM
|1,00
|63.751.036
|% 4,17
|
|TSPOR
|3,11
|101.116.733
|% 9,51
|
|IHYAY
|0,72
|17.958.887
|% 9,09
|
|CEMAS
|0,73
|18.263.474
|% 1,39
|
|ADESE
|1,02
|22.958.411
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0913
|8,1319
|% -0,64
|
|Frank
|6,7936
|6,8345
|% -0,54
|
|Riyal
|1,7419
|1,7507
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-10,15
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|27,15
|27,15
|0,73
|