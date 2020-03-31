***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [TACTR]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıTAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi18/03/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi31/03/2020Sıra Açma Saati09:40AçıklamalarTACTR.E sırası şirketin finansal raporlarının (faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması sebebiyle bugün seans başından itibaren işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833481BIST