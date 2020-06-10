***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
10.06.2020 09:31
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
10/06/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
TACTR.E pay sırası ilgili şirketin finansal raporlarının (faaliyet raporu) son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850437
BIST
10:52110.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 976,35
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.242
En Düşük
109.392
10:526,7874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8071
En Düşük
6,7765
10:527,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7251
En Düşük
7,6879
10:52374,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 374,73
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.238.753
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|5.695.569
|% 9,96
|
|AYCES
|37,80
|1.565.177
|% 9,95
|
|DOAS
|12,15
|59.094.892
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.182.843
|% 9,94
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.093.745
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KUTPO
|25,18
|1.064.116
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,93
|457.113.144
|% 3,21
|
|ASELS
|32,48
|424.201.010
|% 2,65
|
|GARAN
|8,24
|258.902.150
|% 0,73
|
|THYAO
|12,71
|162.965.824
|% 0,79
|
|BIZIM
|18,61
|161.783.928
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,93
|457.113.144
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,64
|148.056.907
|% 1,54
|
|KARSN
|2,08
|110.020.733
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,42
|68.556.683
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,88
|73.420.519
|% 3,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6245
|8,6677
|% 0,03
|
|Frank
|7,1183
|7,1612
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8026
|1,8117
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|2,07
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.456
|0,00
|
|Tam
|2.497
|2.527
|0,10
|
|Yarım
|1.219
|1.230
|0,00
|
|Çeyrek
|609
|616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,47
|40,47
|-0,71
|
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