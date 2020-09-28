***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
28.09.2020 09:34
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
28/09/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
-
Açıklamalar
TACTR.E şirket paylarında meyda
10:181.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:187,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:189,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:18463,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,57
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TLMAN
|37,42
|3.831.284
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.831.991
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.620.042
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,18
|38.563.438
|% -5,30
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|ASELS
|17,48
|124.613.329
|% 1,51
|
|ITTFH
|5,69
|88.326.253
|% -0,70
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|SISE
|7,37
|522.629.984
|% 4,24
|
|GARAN
|7,18
|241.839.332
|% 0,14
|
|CEMAS
|1,65
|35.840.872
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,12
|42.275.865
|% 0,47
|
|PETKM
|4,20
|82.432.624
|% -0,47
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7327
|7,7381
|% 1,04
|
|Euro
|8,9912
|9,0047
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8548
|9,9042
|% 1,26
|
|Frank
|8,2980
|8,3480
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 1,05
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-1,23
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,02
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
|