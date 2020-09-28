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***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

28.09.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

İlgili Şirketler [TACTR]
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
28/09/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
28/09/2020
Sıra Açma Saati
15:30
Açıklamalar

TACTR.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 15:30'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876987


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ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
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Frank 8,3797 8,4301 % 2,03  
Riyal 2,0703 2,0806 % 1,70  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.874 11,91  
Altın Gr. 469 469 10,20  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 0,46  
Gümüş Gr. 5,83 5,84 0,20  
B. Petrol 42,66 42,66 0,25  
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