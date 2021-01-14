***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
14.01.2021 09:33
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
14/01/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
TACTR.E şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901986
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
0
En Düşük
0
18:057,4244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4244
En Düşük
7,3954
18:059,0369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0365
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,0369
En Düşük
8,9913
18:05438,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,94
|Açılış
|: 438,56
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,24
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|VESTL
|24,20
|380.789.062
|% 0,00
|
|EGSER
|12,70
|17.797.537
|% 0,00
|
|PAGYO
|6,35
|6.110.981
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,60
|514.908.107
|% 0,00
|
|VESTL
|24,20
|380.789.062
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 0,00
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 0,00
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4177
|7,4244
|% 0,29
|
|Euro
|9,0254
|9,0369
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0701
|10,1206
|% 0,10
|
|Frank
|8,3162
|8,3663
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-7,79
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,91
|55,91
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem