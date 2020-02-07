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***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği

07.02.2020 14:35
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***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )

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Pazar Değişikliği

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Açıklamalar

Borsamız tarafından, payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsamız tarafından yapılan incelemede tespit edilen hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulunun 06/02/2020 tarihli bülteninde yayımlanan kararı dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-a maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve işlem sırasının 10/02/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.

Bildirim İçeriği

Pazar Değişikliği

Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. TACTR Gelişen İşletmeler Pazarı Yakın İzleme Pazarı 10/02/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817591


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Alış Satış %  
Altın Gr. 302 302 -0,00  
Cumhuriyet 1.999 2.028 5,00  
Tam 1.989 2.039 3,65  
Yarım 961 986 1,77  
Çeyrek 482 493 0,89  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 -0,09  
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