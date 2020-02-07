***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği
07.02.2020 14:35
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )
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Pazar Değişikliği
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Açıklamalar
Borsamız tarafından, payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsamız tarafından yapılan incelemede tespit edilen hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulunun 06/02/2020 tarihli bülteninde yayımlanan kararı dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-a maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve işlem sırasının 10/02/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama Tarihi
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. TACTR Gelişen İşletmeler Pazarı Yakın İzleme Pazarı 10/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817591
BIST
15:47122.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -221,92
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
15:475,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9860
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9908
En Düşük
5,9771
15:476,5676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0110
|Açılış
|: 6,5590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5576
15:47301,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 301,44
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,33
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.458.108
|% 19,97
|
|ARENA
|12,90
|35.535.808
|% 17,17
|
|AYCES
|11,59
|6.016.843
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,58
|28.083.872
|% 13,75
|
|DOKTA
|54,45
|72.196.018
|% -14,99
|
|NATEN
|17,21
|1.708.591
|% -9,94
|
|IZTAR
|3,04
|1.189.532
|% -9,25
|
|IHGZT
|4,31
|45.102
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,70
|152.020
|% -4,80
|
|THYAO
|14,65
|666.011.010
|% -0,61
|
|GUSGR
|2,83
|452.210.743
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,96
|348.430.468
|% 0,68
|
|YKBNK
|3,15
|260.744.494
|% 0,00
|
|VESTL
|16,32
|245.062.850
|% 0,31
|
|IHLGM
|1,24
|221.175.251
|% 5,08
|
|GUSGR
|2,83
|452.210.743
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,96
|348.430.468
|% 0,68
|
|ODAS
|2,26
|224.963.610
|% 0,44
|
|YKBNK
|3,15
|260.744.494
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7245
|7,7633
|% 0,10
|
|Frank
|6,1087
|6,1455
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|1.999
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|3,65
|
|Yarım
|961
|986
|1,77
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|-0,09
|