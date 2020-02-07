***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği









***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pazar Değişikliği )İlgili Şirketler [TACTR]İlgili Fonlar []TürkçePazar DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBorsamız tarafından, payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsamız tarafından yapılan incelemede tespit edilen hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulunun 06/02/2020 tarihli bülteninde yayımlanan kararı dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-a maddesi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve işlem sırasının 10/02/2020 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda tekrar açılmasına karar verilmiştir.Bildirim İçeriğiPazar DeğişikliğiPazar DeğişikliğiŞirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Pazar Yeni Pazar'da İşlem Görmeye Başlama TarihiTaç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda San. ve Tic. A.Ş. TACTR Gelişen İşletmeler Pazarı Yakın İzleme Pazarı 10/02/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817591BIST