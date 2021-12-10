***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
10.12.2021 12:02
***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2-3-4-6-7-8-9-10-12 30/11/2021 03/12/2021 10465
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982618
BIST
12:172.025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -6,16
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
12:1713,9035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1163
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
12:1715,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1008
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
12:17790,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,61
|Açılış
|: 790,85
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler12:15
|EUHOL
|2,31
|22.023.403
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|11.789.994
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,14
|79.581.853
|% 9,79
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|84.386.210
|% -9,82
|
|PCILT
|13,68
|161.347.519
|% -9,52
|
|THYAO
|22,14
|2.961.503.028
|% 0,64
|
|KRDMD
|10,50
|1.094.034.094
|% 0,00
|
|SISE
|15,42
|1.013.360.903
|% 0,13
|
|PETKM
|9,12
|887.809.957
|% 2,01
|
|TUPRS
|171,50
|818.508.730
|% 4,07
|
|EKGYO
|2,54
|518.873.687
|% 0,40
|
|THYAO
|22,14
|2.961.503.028
|% 0,64
|
|TSKB
|1,61
|177.993.545
|% -1,23
|
|ODAS
|1,59
|172.577.914
|% -2,45
|
|KRDMD
|10,50
|1.094.034.094
|% 0,00
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8881
|13,9015
|% 0,83
|
|Euro
|15,6715
|15,6999
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,2740
|18,3657
|% 0,54
|
|Frank
|14,9671
|15,0572
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6902
|3,7087
|% 0,70
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,81
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.230
|5.309
|15,00
|
|Tam
|5.204
|5.334
|12,89
|
|Yarım
|2.515
|2.580
|6,24
|
|Çeyrek
|1.262
|1.290
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|0,02
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|0,14
|