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***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

10.12.2021 12:02
***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimizin güncel Esas sözleşmesi ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2-3-4-6-7-8-9-10-12 30/11/2021 03/12/2021 10465



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982618


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RALYH 16,83 6.193.827 % 10,00  
RNPOL 15,91 11.789.994 % 9,95  
ISBIR 66,55 2.555.720 % 9,91  
FLAP 3,14 79.581.853 % 9,79  
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Frank 14,9671 15,0572 % 0,66  
Riyal 3,6902 3,7087 % 0,70  
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Altın Ons 1.771 1.772 -3,81  
Altın Gr. 790 790 2,87  
Cumhuriyet 5.230 5.309 15,00  
Tam 5.204 5.334 12,89  
Yarım 2.515 2.580 6,24  
Çeyrek 1.262 1.290 3,11  
Gümüş.Ons 21,87 21,92 -0,06  
Gümüş Gr. 9,76 9,77 0,02  
B. Petrol 74,56 74,56 0,14  
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