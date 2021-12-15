***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.12.2021 15:53
eden Tarafla İlişkinin Niteliği
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Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
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Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda,
1. Her türlü medya, film, prodüksiyon, içerik prodüksiyonu faaliyetlerine iştirak etmek,yatırım yapmak, belirtilen işlere ilişkin olarak telif hakkının, yayın, çoğaltma, yayma ve sair mali hakların satın alınması ve pazarlanması, lisans sözleşmeleri uyarınca yukarıdaki hakların satın alınması ve/veya kiralanması, telif hakkının, yayın, çoğaltma, yayma ve sair mali haklarının satın alınmasıve pazarlanması faaliyetlerinde bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına,
2. Kurulacak yeni şirketin Unvanının OTTO Entertainment Yatırım Anonim Şirketi olmasına,
3. Söz konusu şirketin 500.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına,
4. Söz konusu şirketin OTTO Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına,
5. Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için xxxxxxx TC Kimlik numaralı Ahmet Beyhan'ın yetkilendirilmesine, bu çerçevedegerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983412
BIST