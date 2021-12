***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıOTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOTTO Holding bünyesindeki ve/veya iktisap edilecek gayrimenkullerin bir konsept proje geliştirilerek değerlendirilmesi, artan değerle beraber kiraya verilmesi ve/veya işletilmesiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000,00 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı50.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar50.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda,1. OTTO Holding bünyesindeki ve/veya iktisap edilecek gayrimenkullerin bir konsept proje geliştirilerek değerlendirilmesi, artan değerle beraber kiraya verilmesi ve/veya işletilmesi suretiyle faaliyet kazancı elde etmesi planlanan yeni bir şirket kurulmasına,2. Kurulacak yeni şirketin Unvanının OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi olmasına,3. Söz konusu şirketin 50.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına,4. Söz konusu şirketin OTTO Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına,5. Kurulacak Şirketi'nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, TicaretSicil Müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için xxxxxxx TC Kimlik numaralı Ahmet Beyhan'ın yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983416BIST