***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TACTR*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Levent Mah. Yosun Sokak No:8Beşiktaş, İstanbulElektronik Posta AdresiE-postair@ottoholding.com.tryatirimci@ottoholding.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksLevent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbul 0850 888 8817 0850 888 6317Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOnur FIRÇASIGÜZEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.08.2021 0850 888 8817 onur.fircasiguzel@ottoholding.com.tr SPF İleri Düzey Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı-Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204567-301599-701359-601289Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı, çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmektir.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ TUNÇ MEHMET BERKMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRIDVAN MELİH DİNÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırABDURRAHMAN EMİR SARIGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUĞBA DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBURAK DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHALİL KAAN GÖKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırVEYİS ENES TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982608BIST