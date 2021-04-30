***TACTR* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***TACTR******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Taç Tarım Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TACTRİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Otto Capital Danışmanlık A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3739Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 28.04.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 11.05.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıTACTR, TRETTUR00019 Nâma Değil - 11,8734Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıTACTR, TRETTUR00019 28.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 29.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 30.04.2021 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarTaç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'de (Şirket, TACTR) Tahsin ALTUN'un sahip olduğu 3.609.000,00 TL nominal değerli şirket payları Otto Capital Danışmanlık A.Ş. devrine ilişkin olarak 09/02/2021 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta duyurulduğu şekliyle Tahsin Altun - Otto Capital Danışmanlık A.Ş. arasındaki 08.02.2021 tarihli hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hisse devri ise 24.02.2021 tarihinde tamamlanarak KAP'ta duyurulmuştur. Bu sözleşme uyarınca Otto Capital Danışmanlık A.Ş. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli paylar için 11,9120 TL tutar ile 28.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır. Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.tactarim.com.tr pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 28.04.2021 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayacak, 11.05.2021 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı PAT Formu.pdfEK: 2 TACTR Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 3 Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933478BIST