***TACTR* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***TACTR******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Taç Tarım Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler TACTRİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Otto Capital Danışmanlık A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 3739Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 28.04.2021Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 11.05.2021Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıTACTR, TRETTUR00019 Nâma Değil - 11,8734Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıTACTR, TRETTUR00019 28.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 29.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 30.04.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 03.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 04.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 05.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 06.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 07.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 10.05.2021 0 0 0 0 0TACTR, TRETTUR00019 11.05.2021 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarTaç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'de (Şirket, TACTR) Tahsin ALTUN'un sahip olduğu 3.609.000,00 TL nominal değerli şirket payları Otto Capital Danışmanlık A.Ş. devrine ilişkin olarak 09/02/2021 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta duyurulduğu şekliyle Tahsin Altun - Otto Capital Danışmanlık A.Ş. arasındaki 08.02.2021 tarihli hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hisse devri ise 24.02.2021 tarihinde tamamlanarak KAP'ta duyurulmuştur. Bu sözleşme uyarınca Otto Capital Danışmanlık A.Ş. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli paylar için 11,9120 TL tutar ile 28.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmış olup,söz konusu pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936202BIST