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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

07.09.2021 18:11



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Tür değiştirme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Var
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
a) Esas Sözleşmemizin "Madde – 3 Amaç ve Konu" maddesinde yapılması planlanan tadilin "Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Madde ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(b) ve ilgili maddeleri gereği ortaklığın Esas Sözleşmede yer alan mevcut ana faaliyet konusunun değişikliğinin önemli nitelikte işlem sayılmasına,
b) Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ve faaliyet konusu değişikliğinin Genel Kurulda onaya sunulmasına
c) Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet Şerhini toplantı tutanağına işleten Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,
d) Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına,
e) Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) "nin 14. Maddesine istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 01.07.2021 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır ) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 24,68 TL'nin alınmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamyounun bilgisine Sunarız.
Saygılarmızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tac Tarım Esas Sözleşme Tadili Hk..pdf
EK: 2 Tactr Ayrılma Hakkı Hesaplama Tablosu.pdf
EK: 3 Tactr YK2021-16.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962353


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