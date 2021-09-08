***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Tür değiştirmeÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu VarAyrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıTACTR, TRETTUR00019 24,68Para Birimi TRYEk Açıklamalara) Esas Sözleşmemizin "Madde – 3 Amaç ve Konu" maddesinde yapılması planlanan tadilin "Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Madde ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(b) ve ilgili maddeleri gereği ortaklığın Esas Sözleşmede yer alan mevcut ana faaliyet konusunun değişikliğinin önemli nitelikte işlem sayılmasına,b) Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına ve faaliyet konusu değişikliğinin Genel Kurulda onaya sunulmasınac) Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet Şerhini toplantı tutanağına işleten Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,d) Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşlarımızın paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına,e) Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) "nin 14. Maddesine istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu 01.07.2021 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır ) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 24,68 TL'nin alınmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Kamyounun bilgisine Sunarız.Saygılarmızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tac Tarım Esas Sözleşme Tadili Hk..pdfEK: 2 Tactr Ayrılma Hakkı Hesaplama Tablosu.pdfEK: 3 Tactr YK2021-16.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962896BIST