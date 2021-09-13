***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Tür değiştirmeÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu VarAyrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıTACTR, TRETTUR00019 24,68Para Birimi TRYEk AçıklamalarEsas Sözleşmemizin ilgili ekteki maddelerine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-10626 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tactr Ayrılma Hakkı Hesaplama Tablosu.pdfEK: 2 SPK onay yazısı 10.09.2021.pdfEK: 3 Tadil Tasarısı onay 10.09.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963364BIST