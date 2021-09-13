***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
13.09.2021 11:20
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ayrılma Hakkı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Tür değiştirme
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Var
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
TACTR, TRETTUR00019 24,68
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin ilgili ekteki maddelerine ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-10626 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tactr Ayrılma Hakkı Hesaplama Tablosu.pdf
EK: 2 SPK onay yazısı 10.09.2021.pdf
EK: 3 Tadil Tasarısı onay 10.09.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963364
BIST