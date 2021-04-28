***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSER-BERKER BAGIMSIZ DENETIM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021 YılıSeçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiYapılmadıTescil TarihiYapılmadıTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suYayınlanmadıAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşüldü.Neticede1. Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Oğuzlar Mah. 1396.Cadde N13 06520 Çankaya / Ankara adresinde bulunan SER-BERKER BAGIMSIZ DENETIM A.Ş.nin seçilmesine,2. Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasınaoy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931947BIST