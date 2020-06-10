***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
10.06.2020 21:40
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.6.2020
Açıklamalar
faaliyet raporunun eklenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850569
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0153
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7636
18:057,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0205
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7506
En Düşük
7,6879
18:05376,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,78
|Açılış
|: 376,37
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
377,72
En Düşük
373,26
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6553
|8,6987
|% 0,39
|
|Frank
|7,1624
|7,2055
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|10,65
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,80
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.467
|11,00
|
|Tam
|2.508
|2.535
|7,60
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|5,60
|
|Çeyrek
|612
|619
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|0,52
|
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