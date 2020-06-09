***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 23:18
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 14.235.494
Transferler
-2.243.753 2.243.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.100 -1.334.361 -1.326.261
Dönem Sonu Bakiyeler
7080000 6.449.341 9.030.560 37.028 -8.353.335 -1.334.361 12.909.233 12.909.233
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7080000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878
Transferler
-5.049.055 5.049.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.851 1.291.864 1.342.715
Dönem Sonu Bakiyeler
7080000 6.449.341 9.030.560 112.218 -13.402.390 1.291.864 10.561.593 10.561.593
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 1.088.202
Dönem Karı (Zararı)
1.291.864 -1.334.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
133.320 3.129.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 214.973
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-173.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -173.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.615 8.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 61.615 8.100
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.980 574.025
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.980 574.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.920.000
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.920.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -10.102 -372.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.425.184 -707.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
895.256 -1.364.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 895.256 -1.364.161
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
228.893 229.703
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
7 228.893 229.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -468 182.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 36.724 -74.193
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.008.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.008.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 71.564 -45.159
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.610.619 -143.978
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 -3.610.619 -143.978
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -60.277 1.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.136 506.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 Edilen Nakit Akışları
0 1.088.202
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -1.082.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.082.964
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 -1.082.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 5.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 5.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.528 33.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.528 39.140
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.528 24.528
Ticari Alacaklar
2.338.581 2.955.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-5 1.187.192 1.231.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.151.389 1.723.545
Diğer Alacaklar
4.087 242.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-7 229.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.087 12.620
Stoklar
9 473.223 472.755
Peşin Ödenmiş Giderler
108.870 145.594
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 108.870 145.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
19.306 445.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 19.306 445.795
ARA TOPLAM
2.973.473 4.291.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.973.473 4.291.285
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
9.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.343
Maddi Duran Varlıklar
21.852.899 22.066.205
Arazi ve Arsalar
11 21.852.899 22.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.667
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.667
Peşin Ödenmiş Giderler
95.000 95.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 405.936 2.228.738
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.363.178 24.391.610
TOPLAM VARLIKLAR
25.336.651 28.682.895
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.102.905 2.102.905
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.102.905 2.102.905
Banka Kredileri
6 2.102.905 2.102.905
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.588.846 3.588.846
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.588.846 3.588.846
Banka Kredileri
6 3.588.846 3.588.846
Diğer Finansal Yükümlülükler
67.908 67.908
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 67.908 67.908
Ticari Borçlar
1.689.778 646.591
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.689.778 646.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 159.977 88.413