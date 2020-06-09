***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 14.235.494Transferler-2.243.753 2.243.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.100 -1.334.361 -1.326.261Dönem Sonu Bakiyeler7080000 6.449.341 9.030.560 37.028 -8.353.335 -1.334.361 12.909.233 12.909.233Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7080000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Transferler-5.049.055 5.049.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.851 1.291.864 1.342.715Dönem Sonu Bakiyeler7080000 6.449.341 9.030.560 112.218 -13.402.390 1.291.864 10.561.593 10.561.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 1.088.202Dönem Karı (Zararı)1.291.864 -1.334.361Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler133.320 3.129.594Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 214.973Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-173.146Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -173.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.615 8.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 61.615 8.100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.980 574.025Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler39.980 574.025Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.920.000Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler2.920.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -10.102 -372.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.425.184 -707.031Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler895.256 -1.364.161İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 895.256 -1.364.161Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler228.893 229.703Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 228.893 229.703Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -468 182.545Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 36.724 -74.193Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.008.607İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.008.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 71.564 -45.159Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-3.610.619 -143.978Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -3.610.619 -143.978Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -60.277 1.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.136 506.612Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 Edilen Nakit Akışları0 1.088.202YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.082.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.082.964Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 -1.082.964FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 5.238NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 5.238DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.528 33.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.528 39.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.528 24.528Ticari Alacaklar2.338.581 2.955.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-5 1.187.192 1.231.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.151.389 1.723.545Diğer Alacaklar4.087 242.323İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-7 229.703İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.087 12.620Stoklar9 473.223 472.755Peşin Ödenmiş Giderler108.870 145.594İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 108.870 145.594Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 4.878 4.878Diğer Dönen Varlıklar19.306 445.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 19.306 445.795ARA TOPLAM2.973.473 4.291.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.973.473 4.291.285DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.343Maddi Duran Varlıklar21.852.899 22.066.205Arazi ve Arsalar11 21.852.899 22.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.667Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.667Peşin Ödenmiş Giderler95.000 95.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22 405.936 2.228.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.363.178 24.391.610TOPLAM VARLIKLAR25.336.651 28.682.895KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.102.905 2.102.905İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.102.905 2.102.905Banka Kredileri6 2.102.905 2.102.905Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.588.846 3.588.846İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.588.846 3.588.846Banka Kredileri6 3.588.846 3.588.846Diğer Finansal Yükümlülükler67.908 67.908Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 67.908 67.908Ticari Borçlar1.689.778 646.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.689.778 646.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 159.977 88.413