***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -223.753 14.235.494 14.235.494Transferler-2.243.753 -2.243.753 -3.527.688 -3.527.688Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.363 -3.540.051Dönem Karı (Zararı)12.363 -3.540.052Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 41.291 -8.353.335 -5.049.055 10.707.806 10.707.806Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Transferler-5.049.055 5.049.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.707 948.920 969.627 969.627Dönem Karı (Zararı)20.707 948.920 969.627 969.627Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 82.074 -13.402.390 948.920 10.188.505 10.188.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -565.393Dönem Karı (Zararı)948.920 -3.540.051Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler457.257 242.877Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 428.286 727.653Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-173.146Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -173.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler34.395 -281.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 34.395 -281.404Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler273.115Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler273.115Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -105.393 -203.372İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.406.177 2.731.781Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler751.570 -1.759.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 751.570 -1.759.571Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler228.893Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)7 228.893Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -468 405.169Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)3.105.440Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 36.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.043.187 553.515İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.043.187 553.515Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 71.564Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-3.483.367Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -3.483.367Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -60.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.997 427.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 427.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -421.309Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları0 -565.393YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -256.755Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-256.755Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11-12 -256.755FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 827.605Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.413.020Kredilerden Nakit Girişleri-4.413.020Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.240.625Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.240.625YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 5.457NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 5.457DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.528 33.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.528 39.359Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.528 24.528Ticari Alacaklar2.376.988 2.955.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-5 1.187.192 1.231.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.189.796 1.723.545Diğer Alacaklar4.087 242.323İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-7 229.703İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.087 12.620Stoklar9 473.223 472.755Peşin Ödenmiş Giderler108.870 145.594İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 108.870 145.594Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 4.878 4.878Diğer Dönen Varlıklar18.489 445.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 18.489 445.795ARA TOPLAM3.011.063 4.291.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.011.063 4.291.285DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.343Maddi Duran Varlıklar21.639.586 22.066.205Arazi ve Arsalar11 21.639.586 22.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.667Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.667Peşin Ödenmiş Giderler95.000 95.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22 424.336 2.228.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.168.265 24.391.610TOPLAM VARLIKLAR25.179.328 28.682.895KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.376.020 2.102.905İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.376.020 2.102.905Banka Kredileri6 2.376.020 2.102.905Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.588.846 3.588.846İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.588.846 3.588.846Banka Kredileri6 3.588.846 3.588.846Diğer Finansal Yükümlülükler67.908 67.908Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 67.908 67.908Ticari Borçlar1.689.778 646.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.689.778 646.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 159.977 88.413Diğer Borçlar4.942.569 8.425.936İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-7 4.785.161 6.356.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 157.408 2.069.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.539 71.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.539 71.816Kısa Vadeli Karşılıklar118.855 118.855Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 118.855 118.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler146.718 554.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 146.718 554.386ARA TOPLAM13.102.210 15.665.656TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.102.210 15.665.656UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar468.150 468.150İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar468.150 468.150Banka Kredileri6 468.150 468.150Uzun Vadeli Karşılıklar15.598 7.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 15.598 7.087Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.404.865 3.309.483Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 13.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.888.613 3.798.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.990.823 19.464.017ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.188.505 9.218.878Ödenmiş Sermaye16 7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.112.634 9.091.927Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.112.634 9.091.927Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 9.030.560 9.030.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 82.074 61.367Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.402.390 -8.353.335Net Dönem Karı veya Zararı948.920 -5.049.055TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.188.505 9.218.878TOPLAM KAYNAKLAR25.179.328 28.682.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat54.113 1.948.359Satışların Maliyeti17 -434.237 -4.466.138TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-380.124 -2.517.779BRÜT KAR (ZARAR)-380.124 -2.517.779Genel Yönetim Giderleri18 -63.388 -111.802Pazarlama Giderleri-11.643Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.705.851 200.647Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -145.259 -304.286ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.117.080 -2.744.863FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.117.080 -2.744.863Finansman Giderleri-273.553 -591.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)843.527 -3.336.679Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri105.393 -203.372Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 105.393 -203.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)948.920 -3.540.051DÖNEM KARI (ZARARI)948.920 -3.540.051Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları948.920 -3.540.051Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.707 37.805Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.884 41.291Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.177 -3.486Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.177 -3.486Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.707 37.805TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)969.627 -3.502.246Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları969.627 -3.502.246http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874303BIST