***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 14.235.494Transferler-2.243.753 -2.243.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.439 -1.148.366 -1.115.927 -1.115.927Dönem Karı (Zararı)32.439 -1.148.366 -1.115.927 -1.115.927Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Transferler-5.049.055 5.049.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.850 90.226 110.076 110.076Dönem Karı (Zararı)19.850 90.226 110.076 110.076Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 81.217 -13.402.390 90.226 9.328.954 9.328.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-534.099 1.168.409Dönem Karı (Zararı)90.226 -1.148.366Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)90.226 -1.148.366Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler223.107 -52.717Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler641.611Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-173.146Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-173.146Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35.749 8.100Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler35.749 8.100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-234.252 144.590Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-234.252 144.590Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-46.855 -205.407İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-847.432 2.369.492Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler771.570 -1.499.820İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)771.570 -1.499.820Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler230.134 228.893İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)230.134 228.893Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler26.206 -24.801Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)3.105.440Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)119.449 -74.193Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.505.394 354.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.505.394 354.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)82.475 -21.317Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.913.690 -228.516İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.913.690 -228.516Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-70.277 1.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler401.307 527.987Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)401.713 349.243Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-406 178.744Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-534.099 1.168.409YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.272.501Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.272.501Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.272.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI514.147 99.763Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.329.958 751.002Kredilerden Nakit Girişleri1.329.958 751.002Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-815.811 -651.239Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-815.811 -651.239YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.952 -4.329NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.952 -4.329DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.528 33.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.576 29.573Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.576 24.528Ticari Alacaklar2.356.988 2.955.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-5 1.187.192 1.231.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.169.796 1.723.545Diğer Alacaklar2.846 242.323İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-7 229.703İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 2.846 12.620Stoklar9 446.549 472.755Peşin Ödenmiş Giderler26.145 145.594İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 26.145 145.594Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 4.878 4.878Diğer Dönen Varlıklar44.082 445.795İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 44.082 445.795ARA TOPLAM2.886.064 4.291.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.886.064 4.291.285DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.343İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.343Maddi Duran Varlıklar21.426.261 22.066.205Arazi ve Arsalar11 21.426.261 22.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.667Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.667Peşin Ödenmiş Giderler95.000 95.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22 323.348 2.228.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.853.952 24.391.610TOPLAM VARLIKLAR24.740.016 28.682.895KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.355.948 2.102.905İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.355.948 2.102.905Banka Kredileri6 2.355.948 2.102.905Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları536.620 3.588.846İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları536.620 3.588.846Banka Kredileri6 536.620 3.588.846Diğer Finansal Yükümlülükler67.908 67.908Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 67.908 67.908Ticari Borçlar2.151.985 646.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.151.985 646.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 170.888 88.413Diğer Borçlar4.512.246 8.425.936İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-7 4.480.308 6.356.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 31.938 2.069.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.539 71.816İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.539 71.816Kısa Vadeli Karşılıklar118.855 118.855Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 118.855 118.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler567.621 554.386İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 567.621 554.386ARA TOPLAM10.483.610 15.665.656TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.483.610 15.665.656UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.547.228 468.150İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.547.228 468.150Banka Kredileri6 3.547.228 468.150Uzun Vadeli Karşılıklar18.023 7.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 18.023 7.087Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.362.201 3.309.483Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 13.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.927.452 3.798.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.411.062 19.464.017ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.328.954 9.218.878Ödenmiş Sermaye16 7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.111.777 9.091.927Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.111.777 9.091.927Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 9.030.560 9.030.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 81.217 61.367Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.402.390 -8.353.335Net Dönem Karı veya Zararı90.226 -5.049.055TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.328.954 9.218.878TOPLAM KAYNAKLAR24.740.016 28.682.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat54.113 2.356.854Satışların Maliyeti17 -680.408 -4.443.191TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-626.295 -2.086.337BRÜT KAR (ZARAR)-626.295 -2.086.337Genel Yönetim Giderleri18 -536.875 -74.703Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.736.593Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -145.259 -257ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)428.164 -2.161.297FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)428.164 -2.161.297Finansman Giderleri-384.793 -36SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.371 -2.161.333Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri46.855 1.012.967Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 46.855 1.012.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)90.226 -1.148.366DÖNEM KARI (ZARARI)90.226 -1.148.366Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.226 -1.148.366Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.850 32.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.813 40.546Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.963 -8.109Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.963 -8.109Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.850 32.437TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.076 -1.115.929Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları110.076 -1.115.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888768BIST