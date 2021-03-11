***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 28.928 9.030.560 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 14.235.494Transferler-2.243.753 2.243.753Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.439 -5.049.055 -5.016.616 -5.016.616Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Transferler-5.049.055 5.049.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.766 -1.941.961 -1.934.195 -1.934.195Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 -13.402.390 -1.934.195 7.284.683 7.284.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.448 558.329Dönem Karı (Zararı)-1.941.961 -5.049.055Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.259.566 1.040.346Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 854.915 1.553.933Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.237.495 447.516Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 214.591 439.659Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.022.904 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.857Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler101.508 20.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 61.448 20.729Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.060 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.484.718 112.386Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -419.070 -1.094.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.319.053 4.567.038Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler681.011 -2.862.617İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -827.943 -2.862.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.508.954Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.879İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.448İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)431Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 319.850Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-550.149 3.913.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 145.594 1.119.888Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.929.849 -671.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.929.849 -671.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -34.360 -36.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.907.906 2.180.194İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.074.466İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.833.440 2.180.194Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -34.615 36.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler449.644 568.812Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 399.009 345.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 50.635 223.641Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.448 558.329YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -209.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-266.242Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.930 -358.127Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.577.916 313.345Kredilerden Nakit Girişleri3.577.916 313.345Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.588.846Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.588.846İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-484.380Ödenen Faiz-187.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.378 -9.374NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.378 -9.374DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.528 33.902DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.150 24.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.150 24.528Ticari Alacaklar2.059.810 2.955.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-5 2.059.810 1.231.867İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.723.545Diğer Alacaklar229.065 242.323İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-7 228.255 229.703İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 810 12.620Stoklar9 0 472.755Peşin Ödenmiş Giderler10 0 145.594Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 4.878 4.878Diğer Dönen Varlıklar15 46.786 445.795ARA TOPLAM2.352.689 4.291.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.352.689 4.291.285DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.379 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.379 0Maddi Duran Varlıklar11 21.212.957 22.066.205Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 0 1.667Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22 607.512 2.228.738TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.926.848 24.391.610TOPLAM VARLIKLAR24.279.537 28.682.895KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.119.286 2.102.905Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.588.846Diğer Finansal Yükümlülükler6 67.908 67.908Ticari Borçlar2.576.440 646.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.576.440 646.591Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 54.053 88.413Diğer Borçlar3.481.851 8.425.936İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-7 3.281.955 6.356.421İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 199.896 2.069.515Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 37.201 71.816Kısa Vadeli Karşılıklar158.915 118.855Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 158.915 118.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 618.662 554.386ARA TOPLAM12.114.316 15.665.656TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.114.316 15.665.656UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 3.514.404 468.150Diğer Borçlar36.179 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 36.179 0Uzun Vadeli Karşılıklar58.827 7.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 58.827 7.087Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 1.271.128 3.309.483Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 13.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.880.538 3.798.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.994.854 19.464.017ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.284.683 9.218.878Ödenmiş Sermaye16 7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.099.693 9.091.927Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.099.693 9.091.927Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 9.030.560 9.030.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 69.133 61.367Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.402.390 -8.353.335Net Dönem Karı veya Zararı-1.941.961 -5.049.055TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.284.683 9.218.878TOPLAM KAYNAKLAR24.279.537 28.682.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.017.572 3.190.569Satışların Maliyeti17 -1.027.897 -6.767.456TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-10.325 -3.576.887BRÜT KAR (ZARAR)-10.325 -3.576.887Genel Yönetim Giderleri18 -780.041 -97.266Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 889.782 1.144.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.854.688 -3.423.813ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.755.272 -5.953.242FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.755.272 -5.953.242Finansman Giderleri21 -605.759 -190.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.361.031 -6.143.273Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 419.070 1.094.218Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 419.070 1.094.218SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.941.961 -5.049.055DÖNEM KARI (ZARARI)-1.941.961 -5.049.055Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.941.961 -5.049.055Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.766 32.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.708 40.549Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.942 -8.110Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.942 -8.110Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.766 32.439TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.934.195 -5.016.616Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.934.195 -5.016.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917159BIST