***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.049.055 5.049.055 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.851 1.291.864 1.342.715 1.342.715Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 112.218 9.030.560 13.402.390 1.291.864 10.561.593 10.561.593Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 7.284.683Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.941.961 1.941.961 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.341 -178.528 -127.187 -127.187Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 120.474 9.030.560 -15.344.351 -178.528 7.157.496 7.157.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI286.358 0Dönem Karı (Zararı)-178.528 1.291.864Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-903.180 133.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 343.883 214.973Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.142.902 -173.146Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 9.706 -173.146Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.152.608 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.721 61.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 5.721 61.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 9 1.152.608 -468Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 0 36.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -35.609 1.008.607Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 16.780 71.564Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -1.742.707 -3.610.619Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -13.668 -60.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.868 5.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 -6.268 426.489Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 -48.600 -421.353Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları286.358 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-286.245 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-286.245 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-286.245 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)113 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)113 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.150 24.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.263 24.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 12.263 12.150Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar233.639 2.288.875İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar233.639 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.288.875StoklarPeşin Ödenmiş GiderlerCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 4.878 4.878Diğer Dönen Varlıklar53.054 46.786ARA TOPLAM303.834 2.352.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR303.834 2.352.689DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.379 11.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.379 11.379Maddi Duran Varlıklar11 20.869.074 21.212.957Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı635.782 607.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.611.235 21.926.848TOPLAM VARLIKLAR21.915.069 24.279.537KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 6.321.648 5.119.286Diğer Finansal Yükümlülükler6 67.908 67.908Ticari Borçlar2.540.831 2.576.440İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.540.831 2.576.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 70.833 54.053Diğer Borçlar1.739.144 3.481.851İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-7 131.595 3.481.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.607.549 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 23.533 37.201Kısa Vadeli Karşılıklar158.915 158.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 158.915 158.915Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 570.062 618.662ARA TOPLAM11.492.874 12.114.316TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.492.874 12.114.316UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.025.797 3.514.404Diğer Borçlar36.179 36.179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.179 36.179Uzun Vadeli Karşılıklar14 372 58.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 372 58.827Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.202.351 1.271.128Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.264.699 4.880.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.757.573 16.994.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.157.496 7.284.683Ödenmiş Sermaye16 7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.151.034 9.099.693Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.151.034 9.099.693Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.030.560 9.030.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)120.474 69.133Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-15.344.351 -13.402.390Net Dönem Karı veya Zararı-178.528 -1.941.961TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.157.496 7.284.683TOPLAM KAYNAKLAR21.915.069 24.279.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 0 18.794Satışların Maliyeti17 0 -262.070TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 -243.276Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 -243.276Genel Yönetim Giderleri18 -122.235 -75.709Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 472.731 2.167.737Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -353.811 -578.824ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.315 1.269.928FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.315 1.269.928Finansman Giderleri21 -285.095 -879SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-288.410 1.269.049Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri109.882 22.815Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 109.882 22.815SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-178.528 1.291.864DÖNEM KARI (ZARARI)-178.528 1.291.864Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-178.528 1.291.864Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.341 50.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)64.176 63.564Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.835 -12.713Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-12.835 -12.713Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.341 50.851TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-127.187 1.342.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-127.187 1.342.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941225BIST