***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 0 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 9.218.878Transferler-5.049.055 5.049.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.707 1.167.412 1.188.119 1.188.119Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 82.074 9.030.560 0 13.402.390 1.167.412 10.406.997 10.406.997Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 0 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 0 7.284.683Transferler3.805.000 0 3.805.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.811 -230.532 -177.721 0 -177.721Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 121.944 9.030.560 3.805.000 -15.344.351 -230.532 10.911.962 0 10.911.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.146.895 0Dönem Karı (Zararı)-230.532 1.167.412Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.805.476 238.765Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 693.172 428.286Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.122.465 -173.146Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -367.535 -173.146Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.490.000 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.267 34.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 11.267 34.395Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-83.133Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 61.705 -50.770İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.432.927 -1.406.177Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.517.853 751.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler228.893Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 2.049.369Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -468Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 0 36.724Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -145.985 1.043.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 40.789 71.564Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -880.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.483.367Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -25.646 -60.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.997 5.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 21.382 427.306Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 25.615 -421.309Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.142.017 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)4.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.145.115 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri689.789 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.337.301 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.337.301 0Ödenen Faiz-429.695Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-67.908YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.780 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.780 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.150 24.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.930 24.528Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 13.930 12.150Ticari Alacaklar5 2.586.121 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.586.121 0Diğer Alacaklar7 239.506 2.288.875İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 239.506 2.288.875Stoklar9 1.315.000 0Peşin Ödenmiş GiderlerCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 4.878Diğer Dönen Varlıklar15 25.404 46.786ARA TOPLAM4.179.961 2.352.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.179.961 2.352.689DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.379 11.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.379 11.379Maddi Duran Varlıklar11 20.519.785 21.212.957Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22 468.757 607.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.094.921 21.926.848TOPLAM VARLIKLAR25.274.882 24.279.537KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.901.548 5.119.286Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 67.908Ticari Borçlar5 2.048.055 2.576.440İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.048.055 2.576.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 94.842 54.053Diğer Borçlar2.601.253 3.481.851İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-7 1.330.820 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.270.433 3.481.851Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.555 37.201Kısa Vadeli Karşılıklar158.915 158.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 158.915 158.915Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 644.277 618.662ARA TOPLAM11.460.445 12.114.316TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.460.445 12.114.316UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.654.935 3.514.404Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 0Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar36.179 36.179İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 36.179 36.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.388 58.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 2.388 58.827Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 1.208.973 1.271.128Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.902.475 4.880.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.362.920 16.994.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.911.962 7.284.683Ödenmiş Sermaye16 7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.152.504 9.099.693Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.152.504 9.099.693Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 9.030.560 9.030.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 121.944 69.133Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.805.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-15.344.351 -13.402.390Net Dönem Karı veya Zararı-230.532 -1.941.961TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.911.962 7.284.683TOPLAM KAYNAKLAR25.274.882 24.279.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.786.300 54.113 2.786.300 35.319Satışların Maliyeti17 -3.202.172 -436.205 -3.202.172 -174.135TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-415.872 -382.092 -415.872 -138.816Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GiderlerFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-415.872 -382.092 -415.872 -138.816Genel Yönetim Giderleri18 -310.408 -89.741 -188.173 -14.032Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.343.003 2.167.737 870.272 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -484.227 -578.824 -130.416 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)132.496 1.117.080 135.811 -152.848FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)132.496 1.117.080 135.811 -152.848Finansman Giderleri21 -301.323 -438 -16.228 441SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-168.827 1.116.642 119.583 -152.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-61.705 50.770 -171.587 27.955Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -61.705 50.770 -171.587 27.955SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-230.532 1.167.412 -52.004 -124.452DÖNEM KARI (ZARARI)-230.532 1.167.412 -52.004 -124.452Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-230.532 1.167.412 -52.004 -124.452Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)ürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03260000 0,01950000 0,00730000 0,00210000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.811 20.707 1.470 -30.144Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.706 25.884 3.530 -37.680Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.895 -5.177 -2.060 7.536Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-14.895 -5.177 -2.060 7.536Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.811 20.707 1.470 -30.144TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-177.721 1.188.119 -50.534 -154.596Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-177.721 1.188.119 -50.534 -154.596http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959432BIST