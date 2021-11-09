***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 19:43
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 0 -8.353.335 -5.049.055 9.806.848 0 9.806.848
Transferler
-5.049.055 5.049.055
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.850 90.226 110.076 0 110.076
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 81.217 9.030.560 0 13.402.390 90.226 9.328.954 0 9.328.954
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 0 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 0 7.284.683
Transferler
3.805.000 -1.941.961 1.941.961 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.696 -1.334.531 -1.282.835 0 -1.282.835
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.805.000 3.805.000 0 3.805.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 120.829 9.030.560 3.805.000 -11.539.351 -1.334.531 9.806.848 0 9.806.848
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.577.692 -534.099
Dönem Karı (Zararı)
-1.334.531 90.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.126.126 223.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.037.076 641.611
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.706.398 -173.146
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -553.790 -173.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.152.608 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.274.212 35.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.794 35.749
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.268.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -61.629 -234.252
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
213.755
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-275.384 -234.252
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -222.135 -46.855
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.805.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.218.781 -847.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.331.598 771.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.331.598 771.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.048.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.048.564
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
7 230.134
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -162.392 0
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.206
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 0 119.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.854.231 1.505.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.854.231 1.505.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 9.403 82.475
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.913.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.932.935 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.107.219 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.174.284 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -25.646 -70.277
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
164.184 401.307
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15 12.789 401.713
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 151.395 -406
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.572.814 -534.099
Ödenen Temettüler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.878
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.578.672 514.147
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.578.672 514.147
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.510.764 1.329.958
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-67.908 -815.811
Ödenen Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 -19.952
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-980 -19.952
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.150 24.528
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.170 4.576
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.170 12.150
Ticari Alacaklar
5 2.660.354 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.660.354 0
Diğer Alacaklar
7 240.311 2.288.875
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 240.311 2.288.875
Stoklar
9 1.315.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
15 33.997 46.786
ARA TOPLAM
4.260.832 2.352.689
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.260.832 2.352.689
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
11.379 11.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.379 11.379
Maddi Duran Varlıklar
11 20.175.881 21.212.957
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 95.000 95.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 493.713 607.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.775.973 21.926.848
TOPLAM VARLIKLAR
25.036.805 24.279.537
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.074.782 5.119.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 100.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 100.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 67.908
Ticari Borçlar
2.259.702 2.576.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.259.702 2.576.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 63.456 54.053
Diğer Borçlar
5.450.965 3.481.851
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-7 4.107.219 3.481.851
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.343.746 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 11.555 37.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.427.333 158.915
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.427.333 158.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 653.910 618.662
ARA TOPLAM
12.041.703 12.114.316
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.041.703 12.114.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.123.989 3.514.404
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 0 0
Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 36.179
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 36.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 0 58.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 0 58.827
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 948.118 1.271.128
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 116.147 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
116.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.188.254 4.880.538
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.229.957 16.994.854
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.806.848 7.284.683
Ödenmiş Sermaye
16 7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.151.389 9.099.693
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.151.389 9.099.693
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 120.829 69.133
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.539.351 -13.402.390
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.334.531 -1.941.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.806.848 7.284.683
TOPLAM KAYNAKLAR
25.036.805 24.279.537
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 2.786.300 54.113 0 0
Satışların Maliyeti
17 -3.546.076 -680.408 -343.904 -246.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-759.776 -626.295 -343.904 -246.171
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-759.776 -626.295 -343.904 -246.171
Genel Yönetim Giderleri
18 -408.886 -536.875 -98.478 -473.487
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 2.150.608 1.736.593 807.605 30.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.127.673 -145.259 -1.643.446 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.145.727 428.164 -1.278.223 -688.916
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.145.727 428.164 -1.278.223 -688.916
Finansman Giderleri
21 -410.939 -384.793 -109.616 -111.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.556.666 43.371 -1.387.839 -800.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
222.135 46.855 283.840 -58.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 222.135 46.855 283.840 -58.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.334.531 90.226 -1.103.999 -858.694
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.334.531 90.226 -1.103.999 -858.694
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.334.531 90.226 -1.103.999 -858.694
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
51.696 19.850 -1.115 -857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.620 24.813 -3.086 -1.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.924 -4.963 1.971 214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-12.924 -4.963 1.971 214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.696 19.850 -1.115 -857
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.282.835 110.076 -1.105.114 -859.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.282.835 110.076 -1.105.114 -859.551
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976593
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