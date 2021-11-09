***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 61.367 9.030.560 0 -8.353.335 -5.049.055 9.806.848 0 9.806.848Transferler-5.049.055 5.049.055Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.850 90.226 110.076 0 110.076Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 81.217 9.030.560 0 13.402.390 90.226 9.328.954 0 9.328.954Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 69.133 9.030.560 0 -13.402.390 -1.941.961 7.284.683 0 7.284.683Transferler3.805.000 -1.941.961 1.941.961 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.696 -1.334.531 -1.282.835 0 -1.282.835Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.805.000 3.805.000 0 3.805.000Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 120.829 9.030.560 3.805.000 -11.539.351 -1.334.531 9.806.848 0 9.806.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.577.692 -534.099Dönem Karı (Zararı)-1.334.531 90.226Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.126.126 223.107Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.037.076 641.611Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.706.398 -173.146Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -553.790 -173.146Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.152.608 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.274.212 35.749Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 5.794 35.749Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.268.418Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 -61.629 -234.252Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler213.755Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-275.384 -234.252Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -222.135 -46.855Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.805.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.218.781 -847.432Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.331.598 771.570İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.331.598 771.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.048.564İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.048.564Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler7 230.134Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -162.392 0Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)26.206Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 0 119.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -2.854.231 1.505.394İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.854.231 1.505.394Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 9.403 82.475Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler7 -3.913.690Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.932.935 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.107.219 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.174.284 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -25.646 -70.277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler164.184 401.307Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)15 12.789 401.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15 151.395 -406Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.572.814 -534.099Ödenen TemettülerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.878YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.578.672 514.147Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.578.672 514.147Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.510.764 1.329.958Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-67.908 -815.811Ödenen FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-980 -19.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-980 -19.952DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.150 24.528DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.170 4.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.170 12.150Ticari Alacaklar5 2.660.354 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.660.354 0Diğer Alacaklar7 240.311 2.288.875İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 240.311 2.288.875Stoklar9 1.315.000 0Peşin Ödenmiş GiderlerCari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 4.878Diğer Dönen Varlıklar15 33.997 46.786ARA TOPLAM4.260.832 2.352.689TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.260.832 2.352.689DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar11.379 11.379İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.379 11.379Maddi Duran Varlıklar11 20.175.881 21.212.957Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 95.000 95.000Ertelenmiş Vergi Varlığı22 493.713 607.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR20.775.973 21.926.848TOPLAM VARLIKLAR25.036.805 24.279.537KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.074.782 5.119.286Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 100.000İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 100.000Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 67.908Ticari Borçlar2.259.702 2.576.440İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.259.702 2.576.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 63.456 54.053Diğer Borçlar5.450.965 3.481.851İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-7 4.107.219 3.481.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.343.746 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 11.555 37.201Kısa Vadeli Karşılıklar1.427.333 158.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.427.333 158.915Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 653.910 618.662ARA TOPLAM12.041.703 12.114.316TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.041.703 12.114.316UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.123.989 3.514.404Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 0Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar0 36.179İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 36.179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar14 0 58.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 0 58.827Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 948.118 1.271.128Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 116.147 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler116.147TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.188.254 4.880.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.229.957 16.994.854ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.806.848 7.284.683Ödenmiş Sermaye16 7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.151.389 9.099.693Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.151.389 9.099.693Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 9.030.560 9.030.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 120.829 69.133Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerGeçmiş Yıllar Karları veya Zararları-11.539.351 -13.402.390Net Dönem Karı veya Zararı-1.334.531 -1.941.961TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.806.848 7.284.683TOPLAM KAYNAKLAR25.036.805 24.279.537Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.786.300 54.113 0 0Satışların Maliyeti17 -3.546.076 -680.408 -343.904 -246.171TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-759.776 -626.295 -343.904 -246.171Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GiderlerFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)-759.776 -626.295 -343.904 -246.171Genel Yönetim Giderleri18 -408.886 -536.875 -98.478 -473.487Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 2.150.608 1.736.593 807.605 30.742Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.127.673 -145.259 -1.643.446 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.145.727 428.164 -1.278.223 -688.916FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.145.727 428.164 -1.278.223 -688.916Finansman Giderleri21 -410.939 -384.793 -109.616 -111.240SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.556.666 43.371 -1.387.839 -800.156Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri222.135 46.855 283.840 -58.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 222.135 46.855 283.840 -58.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.334.531 90.226 -1.103.999 -858.694DÖNEM KARI (ZARARI)-1.334.531 90.226 -1.103.999 -858.694Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.334.531 90.226 -1.103.999 -858.694Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar51.696 19.850 -1.115 -857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)64.620 24.813 -3.086 -1.071Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.924 -4.963 1.971 214Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-12.924 -4.963 1.971 214Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.696 19.850 -1.115 -857TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.282.835 110.076 -1.105.114 -859.551Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.282.835 110.076 -1.105.114 -859.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976593BIST