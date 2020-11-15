***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
15.11.2020 17:03
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.112020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
DİPNOTLAR
Değişikliğin Nedeni
EKLENEN RAPORDA DİPNOTLARIN OLMAYIŞI SEBEBİYLE
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR
Açıklamalar
09.11.2020 tarihinde yayınlanmış olan raporda dipnotlar eklenmemiş olup, dipnotların eklenmiş olduğu rapor yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888564
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05465,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,89
|Açılış
|: 465,80
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6747
|7,6761
|% -0,17
|
|Euro
|9,0824
|9,0908
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,0926
|10,1433
|% 0,32
|
|Frank
|8,3742
|8,4247
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0408
|2,0510
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|12,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,09
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,80
|