***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.112020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDİPNOTLARDeğişikliğin NedeniEKLENEN RAPORDA DİPNOTLARIN OLMAYIŞI SEBEBİYLEDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiETKİSİ BULUNMAMAKTADIRAçıklamalar09.11.2020 tarihinde yayınlanmış olan raporda dipnotlar eklenmemiş olup, dipnotların eklenmiş olduğu rapor yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888564BIST