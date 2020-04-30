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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.04.2020 22:12
GÜNCEL HABERLER



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.04.2020
Genel Kurul Tarihi 02.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres NO: 158-159 GÖLORMANI KÖYÜ MERKEZ DÜZCE

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
3 - Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,
4 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi.
5 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
6 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi
7 - 2019 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesi,
9 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Kararı 30042020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
02.06.2020 tarihli genel kurula davet




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842048


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Sterlin 8,7781 8,8222 % 1,59  
Frank 7,2111 7,2546 % 1,44  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.688 -25,09  
Altın Gr. 379 379 -3,53  
Cumhuriyet 2.429 2.490 -22,60  
Tam 2.493 2.551 -23,10  
Yarım 1.214 1.247 -11,30  
Çeyrek 609 624 -5,60  
Gümüş.Ons 14,96 15,01 -0,32  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,05  
B. Petrol 26,45 26,45 2,23  
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