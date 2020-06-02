***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul toplantımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 30.04.2020Genel Kurul Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2020Ülke TürkiyeŞehir DÜZCEİlçe DÜZCE MERKEZAdres NO: 158-159 GÖLORMANI KÖYÜ MERKEZ DÜZCEGündem Maddeleri1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,2 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi3 - Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,4 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi.5 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi6 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul' a bilgi verilmesi7 - 2019 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli iznin verilmesi,9 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriÖnemli Nitelikte İşlemGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Kararı 30042020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Nisap sağlanamadığından ileri bir tarihe ertelenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848656BIST