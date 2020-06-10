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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.06.2020 22:03
GÜNCEL HABERLER



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan genel Kurul Toplantısına çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.06.2020
Genel Kurul Tarihi 02.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Merkez Düzce

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 Yılı Bilanço Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi v onaylanması,
4 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
6 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,
8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,
9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
10 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgil verilmesi,
11 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli izin verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Taç Tarım Karar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850571


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Riyal 1,8001 1,8091 % -0,30  
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Altın Ons 1.736 1.737 21,25  
Altın Gr. 378 379 4,03  
Cumhuriyet 2.451 2.481 25,40  
Tam 2.523 2.550 22,40  
Yarım 1.231 1.243 12,80  
Çeyrek 616 622 6,40  
Gümüş.Ons 18,10 18,15 0,59  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 0,12  
B. Petrol 41,19 41,19 0,01  
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