***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan genel Kurul Toplantısına çağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.06.2020Genel Kurul Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2020Ülke TürkiyeŞehir DÜZCEİlçe DÜZCE MERKEZAdres Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Merkez DüzceGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 Yılı Bilanço Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi v onaylanması,4 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,6 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,10 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgil verilmesi,11 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli izin verilmesi,13 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Taç Tarım Karar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850571BIST