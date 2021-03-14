***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil güncellemesidir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetDüzeltme Nedeni 02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil tarihi güncellemesidir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 24.07.2019Genel Kurul Tarihi 02.09.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.09.2019Ülke TürkiyeŞehir DÜZCEİlçe DÜZCE MERKEZAdres Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No 158-159Gündem Maddeleri1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.2 - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2018 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmesi6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 21200116834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 22099987208 T.C nolu İrfan BAŞKÖY'ün genel kurul onayına sunulması.9 - 17.062019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 12312114566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 13196284970 T.C nolu Cemile SANDIKÇI'nın genel kurul onayına sunulması10 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi11 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi12 - 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi13 - 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verlmiş olan teminat, rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi14 - Yönetin kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerince gerekli iznin verilmesi15 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL KARAR-dönüştürüldü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL GĞNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurulumuz yapılmıştır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 23.10.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 112.pdf - TutanakEk AçıklamalarGenel kurul toplantısı yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918106BIST