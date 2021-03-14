***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2021 15:32
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil güncellemesidir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Düzeltme Nedeni 02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil tarihi güncellemesidir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 24.07.2019
Genel Kurul Tarihi 02.09.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.09.2019
Ülke Türkiye
Şehir DÜZCE
İlçe DÜZCE MERKEZ
Adres Gölormanı Köyü Merkez Mahallesi No 158-159
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve divan teşekkülü, Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
2 - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2018 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - Bağımsız denetim raporunun okunması ve onaylanması
5 - Yapılan oylama sonucu Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibra edilmesi
6 - Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - 17.06.2019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 21200116834 T.C nolu Şenay TANERİ'nin yerine 22099987208 T.C nolu İrfan BAŞKÖY'ün genel kurul onayına sunulması.
9 - 17.062019 tarih 2019/03 nolu karar ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan 12312114566 T.C nolu Osman ÜMMET'in yerine 13196284970 T.C nolu Cemile SANDIKÇI'nın genel kurul onayına sunulması
10 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
11 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi
12 - 2018 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
13 - 2018 yılı içinde 3. kişiler lehine verlmiş olan teminat, rehin,ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
14 - Yönetin kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerince gerekli iznin verilmesi
15 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL KARAR-dönüştürüldü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL GĞNDEM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurulumuz yapılmıştır.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.10.2019
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 112.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Genel kurul toplantısı yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918106
BIST