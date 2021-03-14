***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 02.07.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil tarihi güncellemesidir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetDüzeltme Nedeni 02.09.2019 Tariihinde yapılan Genel Kurulun sehven unutulan Ticaret Tescil tarihi güncellemesidir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.06.2020Genel Kurul Tarihi 02.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.07.2020Ülke TürkiyeŞehir DÜZCEİlçe DÜZCE MERKEZAdres Merkez Mahallesi Gölormanı Köyü No:158-159 Merkez DüzceGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığı teşekkülü, Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda divana yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyet raporunun ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 Yılı Bilanço Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi v onaylanması,4 - Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,6 - Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,7 - Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen cezalar hakkında görüşülmesi,8 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi,9 - Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,10 - 2019 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgil verilmesi,11 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddelerince gerekli izin verilmesi,13 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Taç Tarım Karar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantısı yapılmıştır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.10.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 doc17552120200702145308.pdf - TutanakEk AçıklamalarGenel kurul toplantısı yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918107BIST