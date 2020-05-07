***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
07.05.2020 13:18
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Covid-19 salgını sebebiyle genel kurulumuza fiziki katılım imkanı olanaksız hale gelmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843317
BIST
13:2698.943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 371,96
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
13:267,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0696
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,1808
13:267,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0784
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8567
En Düşük
7,7461
13:26395,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,00
|Açılış
|: 395,30
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
395,72
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.890.803
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.323.396
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|218.703
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|324.690
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|493.070
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,10
|10.714.809
|% -7,70
|
|SERVE
|4,50
|477.383
|% -5,46
|
|IZMDC
|10,10
|14.696.449
|% -5,16
|
|INFO
|5,78
|6.013.520
|% -4,46
|
|SANFM
|6,47
|1.650.069
|% -4,15
|
|KRDMD
|2,63
|952.321.100
|% 6,05
|
|THYAO
|10,68
|427.801.013
|% 1,14
|
|GARAN
|8,07
|421.508.509
|% 0,00
|
|PETUN
|22,12
|366.903.649
|% 9,94
|
|ULUUN
|10,38
|292.396.085
|% 9,96
|
|KRDMD
|2,63
|952.321.100
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,18
|271.167.346
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,13
|168.419.330
|% 0,95
|
|PETKM
|3,60
|260.663.141
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,93
|119.447.124
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9585
|9,0035
|% 1,12
|
|Frank
|7,4077
|7,4523
|% 0,69
|
|Riyal
|1,9268
|1,9365
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|7,68
|
|Altın Gr.
|395
|395
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.581
|32,40
|
|Tam
|2.604
|2.649
|33,20
|
|Yarım
|1.271
|1.295
|16,30
|
|Çeyrek
|633
|648
|8,10
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,06
|
|B. Petrol
|31,71
|31,71
|1,99
|