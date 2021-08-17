***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteDüzce Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021 2. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarEkte PDF formatında yer alan Gelir Tablosu 2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Düzce Vergi Dairesi'ne sunulmuştur. Beyanname Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958588BIST