***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 14:13
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Düzce Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Ekte PDF formatında yer alan Gelir Tablosu 2021 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Düzce Vergi Dairesi'ne sunulmuştur. Beyanname Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958588
BIST
15:581.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.460
En Düşük
1.450
15:588,4279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0260
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:589,8979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0707
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:58484,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,35
|Açılış
|: 484,52
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SELGD
|6,50
|25.013.869
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.932.293
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.510.973
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|57.067.662
|% 9,94
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.061.992
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.959.182
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.826.856
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|15.017.415
|% -8,20
|
|GARAN
|9,34
|1.097.964.142
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.621.942
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,33
|643.397.894
|% 1,09
|
|GENIL
|16,37
|551.639.453
|% 3,15
|
|ARCLK
|33,94
|521.817.318
|% 2,66
|
|GARAN
|9,34
|1.097.964.142
|% -0,64
|
|PETKM
|6,08
|692.621.942
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,53
|275.756.527
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,09
|106.861.667
|% -0,91
|
|KRDMD
|8,33
|643.397.894
|% 1,09
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4253
|8,4279
|% -0,31
|
|Euro
|9,8930
|9,8979
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,5616
|11,6196
|% -0,91
|
|Frank
|9,1866
|9,2419
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2375
|2,2487
|% -0,45
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|3,18
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-10,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,47
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,13
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,57
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,41
|69,41
|-0,10
|
Seans Raporu
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