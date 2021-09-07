***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanıyla ilgili SPK'ya Başvuruda Bulunulması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 06.09.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili ile ilgili SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tactr YK2021-16.pdfEK: 2 Tac Tarım Esas Sözleşme Tadili Hk..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962180BIST