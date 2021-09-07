***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.09.2021 12:04
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanıyla ilgili SPK'ya Başvuruda Bulunulması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.09.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili ile ilgili SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tactr YK2021-16.pdf
EK: 2 Tac Tarım Esas Sözleşme Tadili Hk..pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962180
BIST
16:061.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:068,4588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:0610,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0052
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:06488,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 488,48
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ORCAY
|14,33
|160.354.347
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.163.423
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.638.594
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.383.142
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.644.891
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,15
|80.549.895
|% -4,25
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,50
|1.337.997.794
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,54
|587.785.658
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|485.000.710
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|408.230.344
|% 0,41
|
|EREGL
|18,01
|332.055.333
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,54
|587.785.658
|% 0,40
|
|GARAN
|9,50
|1.337.997.794
|% 0,96
|
|HALKB
|4,76
|316.084.373
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|73.289.421
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|408.230.344
|% 0,41
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,65
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.296
|8,85
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,28
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,13
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|-1,13
|