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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.12.2021 15:04
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İli


***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.09.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 15.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 06.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.09.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.11.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.11.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.11.2021 tarihinde tescil edilmiş 03.12.2021 10465 sayılı ticaret sicil gazetesinde (843. sayfada) ilan edilmiştir.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadili başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-10626 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izin alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 35.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ile ilgili esasları düzenleyen "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Genel Kurulda kabul edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. Maddesinin "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 9. maddesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları, Nisap ve Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 10. Maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin değişikliklerini içeren Tadil Tasarısının görüşülerek katılanların oy birliği ile onaylandı.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK onay yazısı 10.09.2021.pdf
EK: 2 Tadil Tasarısı onay 10.09.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980882


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