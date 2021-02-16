***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
16.02.2021 16:50
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 16.02.2021 tarih ve BİAŞ-2-653 sayılı yazısı üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığına ilişkin açıklamamızdır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909992
BIST
16:451.546
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -16,38
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.545
16:456,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0348
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9995
En Düşük
6,8965
16:458,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:45404,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,05
|Açılış
|: 404,18
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:45
|BSOKE
|3,74
|268.427.838
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.646.045
|% 9,99
|
|VAKFN
|13,55
|7.067.403
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,34
|68.962.781
|% -7,31
|
|PSDTC
|30,82
|33.570.377
|% -7,17
|
|PSDTC
|30,82
|33.570.377
|% -7,17
|
|PETKM
|5,12
|2.367.771.608
|% -0,19
|
|KOZAL
|147,80
|2.291.574.153
|% -0,61
|
|GUBRF
|76,90
|1.594.875.543
|% 5,13
|
|SASA
|40,70
|1.458.678.934
|% 7,50
|
|EKGYO
|2,52
|1.279.145.739
|% -0,79
|
|SKBNK
|1,55
|1.157.185.840
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,52
|1.279.145.739
|% -0,79
|
|PETKM
|5,12
|2.367.771.608
|% -0,19
|
|TSKB
|1,76
|335.418.000
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,87
|540.140.784
|% -1,71
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9965
|6,9990
|% 0,50
|
|Euro
|8,4742
|8,4790
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6776
|9,7262
|% 0,24
|
|Frank
|7,8078
|7,8548
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8572
|1,8665
|% 0,33
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-22,13
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.673
|2.741
|-24,40
|
|Yarım
|1.292
|1.326
|-11,80
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,89
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|63,02
|63,02
|-0,28
|